На пилотный проект по трудоустройству в Рязанской области направят более четырех миллионов

На реализацию пилотного проекта «Центр занятости — новый формат» в Рязанской области направят 4 миллиона 200 тысяч рублей. Об этом
Программа рассчитана до 2025 года. По словам Николая Любимова, в ее рамках откроют специальную структуру для трудоустройства пожилых людей и жителей региона предпенсионного возраста.
«Работу необходимо завершить в ближайшие месяцы. В Центре должно быть отдельное подразделение по организации занятости молодых людей, эту просьбу озвучивала молодежь на наших встречах», — сказал он.