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14:28, 4 сентября 2018 616
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«Мы теряем большие деньги». Любимов рекомендовал запретить большегрузам ездить по сельским дорогам

«Мы теряем большие деньги». Любимов рекомендовал запретить большегрузам ездить по сельским дорогам

Фото: Pixabay.com

Николай Любимов рекомендовал запретить большегрузам ездить по сельским дорогам. Губернатор поручил главе рязанского минтранса Андрею Савичеву создать рабочую группу для решения проблемы с перевозками леса.

«Тяжелая техника, многократное превышение разрешенных весовых параметров приводят к тому, что даже недавно отремонтированные участки и мосты быстро приходят в негодность», — отметили на заседании правительства.

Любимов призвал бороться с «недобросовестными перевозчиками леса».

«Мы теряем большие деньги. Люди не могут пользоваться дорогами после того, как по ним проезжают лесовозы. Нужно разработать комплексные меры. За счет этого мы сэкономим бюджетные средства и сохраним трассы в нормативном состоянии», — сказал он.

По словам главы региона, положения об организации объезда следует включать в договоры с арендаторами. Также нужно усилить передвижной весовой контроль.


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