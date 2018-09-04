«Мы теряем большие деньги». Любимов рекомендовал запретить большегрузам ездить по сельским дорогам

Николай Любимов рекомендовал запретить большегрузам ездить по сельским дорогам. Губернатор поручил главе рязанского минтранса Андрею Савичеву создать рабочую группу для решения проблемы с перевозками леса.
«Тяжелая техника, многократное превышение разрешенных весовых параметров приводят к тому, что даже недавно отремонтированные участки и мосты быстро приходят в негодность», —
Любимов призвал бороться с «недобросовестными перевозчиками леса».
«Мы теряем большие деньги. Люди не могут пользоваться дорогами после того, как по ним проезжают лесовозы. Нужно разработать комплексные меры. За счет этого мы сэкономим бюджетные средства и сохраним трассы в нормативном состоянии», — сказал он.
По словам главы региона, положения об организации объезда следует включать в договоры с арендаторами. Также нужно усилить передвижной весовой контроль.