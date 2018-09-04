Любимов поручил до конца октября отремонтировать сельские дороги

Николай Любимов поручил отремонтировать сельские дороги до начала осенне-зимнего сезона. Об этом сообщил
«По поводу их неудовлетворительного качества обращения поступают и в соцсети, и в бумажном варианте. Речь идет о том, что невозможно проехать к небольшим населенным пунктам. Пусть там 5, 10, 19 домов, но там живут люди, в основном пожилые», — сказал губернатор.
Глава региона отметил, что из-за плохих дорог в населенные пункты трудно проехать машинам скорой, пожарной службы, автолавки.
Любимов поручил до конца октября прогрейдировать дороги и подсыпать их щебнем.
«Надо сделать все, чтобы людям было комфортнее добираться по сельским дорогам, чтобы в случае необходимости там всегда можно было проехать», — подчеркнул губернатор. Он рекомендовал привлекать к работам предприятия АПК и разработчиков карьеров, которые могут помочь спецтехникой и материалами.
Напомним, ранее жители деревни Малево Спасского района рассказали об «островном» существовании и бездорожье, из-за которого к деревне не могут проехать ни «скорая», ни автолавка, и