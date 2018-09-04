Генри Кавилл сыграет Геральта в сериале «Ведьмак»

Известный по роли Супермена Генри Кавилл сыграет роль Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак» от Netflix, передает РИА «
Исполнительный продюсер и редактор сценария Лорен Хиссрич подтвердила участие в проекте Кавилла.
«Он Геральт, и всегда был им. С огромным волнением приветствую Генри Кавилла в семье «Ведьмака», — написала она в
В своем
«Ведьмак» — серия романов польского писателя Анджея Сапковского в жанре темное фэнтези. Первый рассказ был опубликован в 1986 году, последняя книга — в 2013 году.
В 2007 году по литературной вселенной Сапковского выпустили игру «Ведьмак». Ее вторая и третья части появились в 2011 и 2015 годах.
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