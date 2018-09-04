«Автоимпорт» организовал День знаний для жителей Железнодорожного района

В субботу, 1 сентября, ГК «Автоимпорт» организовала для жителей Железнодорожного района День знаний. Праздник традиционно прошел около музучилища.
Юные рязанцы пришли сюда после школьных линеек. Для них подготовили игры, призы и бесплатное угощение — все желающие могли попробовать мороженое.
Для присутствующих выступали ученики школы №44 и музучилища имени Пироговых.
Жители Железнодорожного района поблагодарили «Автоимпорт» и лично его президента Олега Смирнова за организацию Дня знаний. «Мы уже ждали, что „Автоимпорт“ обязательно устроит праздник. Понравилась организация, насыщенная программа, дети в восторге от аттракционов и подарков», — поделилась мама двоих школьников Елена Макарова.