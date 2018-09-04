Аркадий Фомин рассказал о сохранении региональных льгот для рязанцев предпенсионного возраста

В понедельник, 3 сентября, председатель рязанской облдумы и лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин встретился с журналистами.
Он рассказал о законопроекте, направленном на сохранение региональных льгот гражданам предпенсионного возраста. Депутаты предлагают после изменений в пенсионном законодательстве сохранить для мужчин при достижении 60 лет и 55 лет для женщин льготы, которые на сегодняшний день предоставляют после выхода на пенсию:
- освобождение от уплаты транспортного налога;
- льготный проезд на общественном транспорте;
- компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг для врачей и учителей, работающих и проживающих в сельской местности, которые действуют на всех членов семьи.
Аркадий Фомин подчеркнул, что законопроект представят на утверждение на заседании 26 сентября, чтобы в регионе он появился до второго чтения в Госдуме. Также он отметил, что работать над документом будут совместно с губернатором Николаем Любимовым.
Кроме того, по словам руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Татьяны Панфиловой, в области начнет работать комплексная программа активного долголетия и совершенствования профессиональных навыков.
Отметим, что в Рязанской области льготами пользуются почти 380 тысяч человек из них 180 тысяч — региональными.