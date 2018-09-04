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9:33, 4 сентября 2018 626
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Аркадий Фомин рассказал о сохранении региональных льгот для рязанцев предпенсионного возраста

Аркадий Фомин рассказал о сохранении региональных льгот для рязанцев предпенсионного возраста

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В понедельник, 3 сентября, председатель рязанской облдумы и лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин встретился с журналистами.

Он рассказал о законопроекте, направленном на сохранение региональных льгот гражданам предпенсионного возраста. Депутаты предлагают после изменений в пенсионном законодательстве сохранить для мужчин при достижении 60 лет и 55 лет для женщин льготы, которые на сегодняшний день предоставляют после выхода на пенсию:

  • освобождение от уплаты транспортного налога;
  • льготный проезд на общественном транспорте;
  • компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг для врачей и учителей, работающих и проживающих в сельской местности, которые действуют на всех членов семьи.

Аркадий Фомин подчеркнул, что законопроект представят на утверждение на заседании 26 сентября, чтобы в регионе он появился до второго чтения в Госдуме. Также он отметил, что работать над документом будут совместно с губернатором Николаем Любимовым.

Кроме того, по словам руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Татьяны Панфиловой, в области начнет работать комплексная программа активного долголетия и совершенствования профессиональных навыков.

Отметим, что в Рязанской области льготами пользуются почти 380 тысяч человек из них 180 тысяч — региональными.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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