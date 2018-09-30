В Рязанском районе перевернулась фура

В Рязанском районе перевернулась Scania с полуприцепом. Авария произошла около 4:30 в субботу, 29 сентября, пишет
По данным издания, фура вылетела на обочину трассы Р-126 недалеко от поселка Искра.
Официальной информации о ДТП пока нет.
Фото
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В Рязанском районе перевернулась Scania с полуприцепом. Авария произошла около 4:30 в субботу, 29 сентября, пишет
По данным издания, фура вылетела на обочину трассы Р-126 недалеко от поселка Искра.
Официальной информации о ДТП пока нет.
Фото
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