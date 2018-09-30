В Клепиковском районе сгорела баня

В субботу, 29 сентября, в деревне Иванисово Клепиковского района сгорела баня. Пожарных вызвали в 17:36,
На место выезжал один расчет.
Никто не пострадал.
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В субботу, 29 сентября, в деревне Иванисово Клепиковского района сгорела баня. Пожарных вызвали в 17:36,
На место выезжал один расчет.
Никто не пострадал.
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Гости презентации познакомились с автомобилем в трех различных комплектациях.