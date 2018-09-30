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10:19, 30 сентября 2018 1 587
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«Одно из ключевых направлений региона». Любимов поздравил машиностроителей с праздником

«Одно из ключевых направлений региона». Любимов поздравил машиностроителей с праздником

Николай Любимов поздравил машиностроителей с профессиональным праздником. Его обращение опубликовали на сайте регионального правительства.

Губернатор назвал машиностроение «одним из ключевых направлений промышленности региона». По его словам, в области есть условия для развития этой отрасли: научный потенциал, многофункциональная производственная база и «желание людей работать на результат».

«Уверен, что работники отрасли продолжат качественно выполнять важнейшие задачи по наращиванию темпов модернизации производственной базы, активизации инновационной деятельности, созданию высокотехнологичных рабочих мест, расширению экспортных возможностей, партнерских связей с инвесторами», — сказал он.

Любимов отметил, что в машиностроительном комплексе области работают «высококлассные специалисты, настоящие мастера своего дела, основатели и продолжатели трудовых династий». Он пожелал им здоровья, благополучия и успехов.


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