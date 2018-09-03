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13:55, 3 сентября 2018 1 519
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Жительницу Скопина оштрафовали за дачу ложных показаний

Жительницу Скопина оштрафовали за дачу ложных показаний

Фото: Pixabay.com

Жительницу Скопина оштрафовали за дачу ложных показаний. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Женщина была свидетелем по уголовному делу, которое завели на ее подругу. Желая помочь приятельнице, она дала в суде показания, которые противоречили словам других свидетелей.

«Подсудимая свою вину в совершении указанного преступления не признала, однако, несмотря на это ее вина подтвердилась доказательствами, собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании», — отметили в суде.

Ее признали виновной по части 1 статьи 307 УК и оштрафовали на пятнадцать тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.


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