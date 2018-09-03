Жительницу Скопина оштрафовали за дачу ложных показаний. Об этом
Женщина была свидетелем по уголовному делу, которое завели на ее подругу. Желая помочь приятельнице, она дала в суде показания, которые противоречили словам других свидетелей.
«Подсудимая свою вину в совершении указанного преступления не признала, однако, несмотря на это ее вина подтвердилась доказательствами, собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании», — отметили в суде.
Ее признали виновной по части 1 статьи 307 УК и оштрафовали на пятнадцать тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.