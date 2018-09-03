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10:20, 3 сентября 2018 1 828
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За неделю рязанские пожарные эвакуировали 24 человека

За неделю рязанские пожарные эвакуировали 24 человека

За прошедшую неделю, с 27 августа по 2 сентября, рязанские пожарные эвакуировали 24 человека. Еще одного спасли, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего за это время ликвидировали 13 пожаров. Огонь уничтожил и повредил 19 зданий, три автомобиля и две тонны кормов. Никто из людей не пострадал.

Больше всего людей эвакуировали из дома в селе Мосолово Шиловского района, где 31 августа горела квартира. Тогда спасатели вывели из здания 15 человек.

В этот же день на улице Братиславской в Рязани загорелся многоквартирный дом. Пожарные спасли одного человека и эвакуировали девятерых.

К ликвидации последствий ДТП сотрудников МЧС привлекали дважды.


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