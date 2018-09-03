За неделю рязанские пожарные эвакуировали 24 человека

За прошедшую неделю, с 27 августа по 2 сентября, рязанские пожарные эвакуировали 24 человека. Еще одного спасли, сообщила
Всего за это время ликвидировали 13 пожаров. Огонь уничтожил и повредил 19 зданий, три автомобиля и две тонны кормов. Никто из людей не пострадал.
Больше всего людей эвакуировали из дома в селе Мосолово Шиловского района, где 31 августа горела квартира. Тогда спасатели вывели из здания 15 человек.
В этот же день на улице Братиславской в Рязани загорелся многоквартирный дом. Пожарные
К ликвидации последствий ДТП сотрудников МЧС привлекали дважды.