Во время прямого включения из Донецка напали на военного корреспондента Первого канала. Видео

На военного корреспондента Первого канала Семена Пегова напали во время прямого включения из Донецка. Инцидент произошел 3 сентября, передает
Пегов отвечал на вопросы ведущего передачи «Время покажет», когда неизвестный мужчина набросился на него. Оператор заснял потасовку, которую быстро пресекли.
Сам журналист назвал эту выходку провокацией. «Все нормально. Это была провокация абсолютно неадекватного человека… Обстановка достаточно нервная, но такие люди, как этот парень, которые не могут себя удержать в руках, они не с нами», — сказал Пегов.
Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв, из-за которого
Увидеть момент нападения можно на 6:38