В Шиловском районе конфликт в пробке закончился стрельбой. Видео

В Шиловском районе конфликт в пробке закончился стрельбой. Об этом RZN.info сообщил очевидец.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 2 сентября. На трассе М5 в Шиловском районе образовалась пробка в сторону Рязани. Очевидец отметил, что мужчина на Lexus попытался объехать затор, «что не понравилось многим водителям».
Стоящие в пробке автомобилисты сделали ему замечания, на что последний «ответил нецензурной бранью». Один из дальнобойщиков перекрыл мужчине дорогу и водитель на Lexus выстрелил ему в машину.
По информации других очевидцев, за рулем иномарки была женщина, а «стрелок» находился на пассажирском месте.
На место происшествия приехали сотрудники полиции.
В пресс-службе регионального управления МВД произошедшее не прокомментировали.