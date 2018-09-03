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15:14, 3 сентября 2018 6 050
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В Шиловском районе конфликт в пробке закончился стрельбой. Видео

В Шиловском районе конфликт в пробке закончился стрельбой. Видео

В Шиловском районе конфликт в пробке закончился стрельбой. Об этом RZN.info сообщил очевидец.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 2 сентября. На трассе М5 в Шиловском районе образовалась пробка в сторону Рязани. Очевидец отметил, что мужчина на Lexus попытался объехать затор, «что не понравилось многим водителям».

Стоящие в пробке автомобилисты сделали ему замечания, на что последний «ответил нецензурной бранью». Один из дальнобойщиков перекрыл мужчине дорогу и водитель на Lexus выстрелил ему в машину.

По информации других очевидцев, за рулем иномарки была женщина, а «стрелок» находился на пассажирском месте.

На место происшествия приехали сотрудники полиции.

В пресс-службе регионального управления МВД произошедшее не прокомментировали.


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