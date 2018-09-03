В Рязанской области обмолотили почти 99% зерновых культур на 545,8 тысячи гектаров. Аграрии собрали 1 миллион 621,2 тысячи тонн зерна. Об этом в понедельник, 3 сентября,
Картофель собирали с 724 гектарах. При урожайности 217,8 центнера с гектара накопали 15,8 тысячи тонн.
В регионе продолжается уборка масличных культур. Рапс обмолотили на площади 32,5 тысячи гектаров (63%). Аграрии получили 39,9 тысячи тонн маслосемян, урожайность — 12,3 центнера с гектара. Горчицу убрали на 7,1 тысячи гектаров (52,5%).