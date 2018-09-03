В рязанской больнице откроется «Астма-школа»

В Областной клинической больнице имени Семашко откроется «Астма-школа». Об этом
Врачи-пульмонологи и сотрудники медуниверситета имени Павлова будут рассказывать горожанам об основных симптомах бронхиальной астмы, принципах лечения и профилактики, а также о влиянии вредных привычек на здоровье.
Занятия начнутся во вторник, 4 сентября, в 14:00. Его проведет заведующая пульмонологическим отделением ОКБ, врач-пульмонолог высшей категории Елена Алмазова.
Сбор в вестибюле первого этажа пятого корпуса больницы (улица Семашко, дом №3). Контактный телефон: