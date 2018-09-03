Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:27, 3 сентября 2018 567
 0    0

В рязанской больнице откроется «Астма-школа»

В рязанской больнице откроется «Астма-школа»

Фото: Pixabay.com

В Областной клинической больнице имени Семашко откроется «Астма-школа». Об этом сообщил сайт рязансокого минздрава.

Врачи-пульмонологи и сотрудники медуниверситета имени Павлова будут рассказывать горожанам об основных симптомах бронхиальной астмы, принципах лечения и профилактики, а также о влиянии вредных привычек на здоровье.

Занятия начнутся во вторник, 4 сентября, в 14:00. Его проведет заведующая пульмонологическим отделением ОКБ, врач-пульмонолог высшей категории Елена Алмазова.

Сбор в вестибюле первого этажа пятого корпуса больницы (улица Семашко, дом №3). Контактный телефон: 8 (4912) 50-64-87.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
22:17, 3 сентября 2018
В рязанских парках начнут массово устанавливать камеры
19:56, 3 сентября 2018
В Рязани наградили сотрудников патрульно-постовой службы
19:27, 3 сентября 2018
В рязанской больнице откроется «Астма-школа»
17:58, 3 сентября 2018
В Рязани почтили память жертв терроризма
17:34, 3 сентября 2018
Во Владимирской области пропал подросток
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Как родителям юных рязанцев не ошибиться с выбором приличной школы

Как родителям юных рязанцев не ошибиться с выбором приличной школы

Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 31 026
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 11
11:15, 27 августа 2018 28 243
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
22:31, 25 августа 2018 25 829
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
11:01, 21 августа 2018 25 278
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 6
18:32, 28 августа 2018 22 913
Появились фотографии с места смертельного ДТП в Шацком районе
Все новости
Голосования

Хотели бы вы «отмотать» свою жизнь и вернуться в первый класс?

Окончание опроса: 11.09.2018
Архив голосований
Форум