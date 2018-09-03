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22:17, 3 сентября 2018 233
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В рязанских парках начнут массово устанавливать камеры

В рязанских парках начнут массово устанавливать камеры

В рязанских парках и скверах начнут массово устанавливать камеры видеонаблюдения. Об этом в эфире Рязанского областного радио заявил вице-мэр Владимир Луканцов.

По его словам, это перспектива следующего, максимум 2020 года. Именно тогда проект станет реальностью в значительных масштабах.

При этом пока не сообщается, как будет работать центр обработки данных с этих камер и в чьем они будут подчинении.

Отмечается, что такое усиление мер безопасности в местах массового скопления людей необходимо. Это позволит не только облегчить работу полиции, но и защитит зеленые зоны от вандализма.


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