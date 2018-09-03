В рязанских кафе и магазинах незаконно продавали алкоголь

В пятницу и прошедшие выходные, 31 августа — 2 сентября, в Рязанской области изъяли 326 литров алкоголя, который продавали незаконно. Об этом сообщила
Всего полицейские выявили 18 нарушений закона.
В Рязани спиртное незаконно продавали в кафе на улицах Кирпичный завод, Братиславской и Семена Середы, а также в палатках на улицах Циолковского, Керамзавода, Интернациональной и Сельских Строителей.
Кроме того, нарушения зафиксировали в магазинах в деревне Турлатово, в селе Подвязье и в деревне Насурово Рязанского района, в селе Устье Сасовского района, в селе Кутуково Спасского района, в городах Караблино, Рыбное, Сасово и в рабочем поселке Шилово, а также в кафе, расположенном у дороги в Михайловском районе.
В отношении нарушителей составили административные протоколы, им грозит крупный штраф.