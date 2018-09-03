В Рязани почтили память жертв терроризма

В пятницу, 3 сентября, на площади Маргелова собрались курсанты, студенты, школьники, представители власти. Губернатор Николай Любимов напомнил, что 14 лет назад в Беслане произошел «один из самых чудовищных терактов в истории страны».
«Погибли и пострадали сотни невинных людей, в том числе дети. Трагедия болью отозвалась в сердце каждого из нас. Прошло немало лет, а ощущение боли и скорби не проходит. Мы помним все крупные теракты страны и отдаем дань мужеству и героизму сотрудников правоохранительных органов, которые спасли людей и погибли, выполняя человеческий долг», — заявил губернатор.
Он отметил, что борьба с терроризмом — одна из главных задач властей и и всех граждан.
«Мы не должны допустить повторения этих ужасных преступлений. Все мы должны объединиться на пути терроризма. Только сообща, вместе, мы сможем победить это зло, — заключил политик. — Мы помним, мы не простим и сделаем все, чтобы такое никогда не повторилось».
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы, некоторые выпустили в небо шарики белого цвета. Всего в акции поучаствовали 200 человек.