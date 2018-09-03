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13:16, 3 сентября 2018 1 453
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В Рязани почтили память жертв Беслана

В Рязани почтили память жертв Беслана

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В понедельник, 3 сентября, в Рязани почтили память жертв Беслана. Патриотическую акцию в областной библиотеке имени Горького приурочили ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

«Беслан — это свидетельство великого мужества людей, которые взяли на себя ответственность за освобождение людей от терроризма, — заявила директор библиотеки Наталья Гришина.

На встречу пришли директор регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе Сергей Рудь, начальник отдела министерства образования и молодежной политики Виталий Косачев, доктор филологических наук, профессор РГУ имени Есенина Ольга Воронова и представитель регионального УФСБ Сергей Епишин. Каждый из них отметил, что случившееся в Осетии лишний раз показывает, как важно воспитывать молодежь «в духе патриотизма», а также о необходимости не допустить агитацию терроризма в интернете.

По окончании акции школьники и волонтеры вышли с портретами погибших при штурме спецназовцев и прочитали отрывки из воспоминаний участников трагедии.

В 17 часов школьники почтят память погибших на площади Маргелова.

Напомним, при захвате школы №1 в Беслане погибли 334 человека, в том числе 186 детей.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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