В понедельник, 3 сентября, в Рязани почтили память жертв Беслана. Патриотическую акцию в областной библиотеке имени Горького приурочили ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
«Беслан — это свидетельство великого мужества людей, которые взяли на себя ответственность за освобождение людей от терроризма, — заявила директор библиотеки Наталья Гришина.
На встречу пришли директор регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе Сергей Рудь, начальник отдела министерства образования и молодежной политики Виталий Косачев, доктор филологических наук, профессор РГУ имени Есенина Ольга Воронова и представитель регионального УФСБ Сергей Епишин. Каждый из них отметил, что случившееся в Осетии лишний раз показывает, как важно воспитывать молодежь «в духе патриотизма», а также о необходимости не допустить агитацию терроризма в интернете.
По окончании акции школьники и волонтеры вышли с портретами погибших при штурме спецназовцев и прочитали отрывки из воспоминаний участников трагедии.
В 17 часов школьники почтят память погибших на площади Маргелова.
Напомним, при захвате школы №1 в Беслане погибли 334 человека, в том числе 186 детей.