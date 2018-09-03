В Рязани начал разрушаться пешеходный мост между проездом Яблочкова и Северным переулком. Фотографии опубликовали во «ВКонтакте».
По словам одного из горожан, асфальт на мосту неподалеку от спорткомплекса «Золотые купола» начал проваливаться в июне.
«По этому мосту ежедневно ходят тысячи людей, — возмущается он. — Зима наступит, он рухнет, а под снегом вряд ли кто-то заметит дыры и провалится».
На место выехал специалист дирекции благоустройства города, чтобы оценить обстановку и определить, как оперативно починить мост, сообщили в пресс-службе администрации Рязани.