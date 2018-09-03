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10:37, 3 сентября 2018 328
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В России появилась должность финансового уполномоченного

В России появилась должность финансового уполномоченного

В России появилась должность уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг. На нее назначили Юрия Воронина, сообщила пресс-служба Банка России. Он будет урегулировать в досудебном порядке споры граждан с финансовыми организациями.

С 2019 года с финомбудсменом начнут работать страховые организации, на которые поступает больше всего жалоб, особенно в части ОСАГО.

В 2020 году к ним должны будут присоединиться микрофинансовые организации, а в 2021 году — банки, КПК, ломбарды и негосударственные пенсионные фонды.

Отмечается, что в случае своевременного исполнения решения уполномоченного организации освободят от штрафов.

Рассматривать дела Воронин будет в том случае, если размер требований потребителя не превысит 500 тысяч рублей. Имущественные споры по ОСАГО рассмотрят вне зависимости от суммы.

«Главная задача — создать такие условия, чтобы претензия потребителя быстро была удовлетворена, — пояснил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов. — Нововведение также должно сократить число посредников и недобросовестных автоюристов: с физических лиц плата за услуги финомбудсмена взиматься не будет, а решения уполномоченный будет принимать оперативно и в рамках закона».


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