В России появилась должность финансового уполномоченного

В России появилась должность уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг. На нее назначили Юрия Воронина, сообщила пресс-служба Банка России. Он будет урегулировать в досудебном порядке споры граждан с финансовыми организациями.
С 2019 года с финомбудсменом начнут работать страховые организации, на которые поступает больше всего жалоб, особенно в части ОСАГО.
В 2020 году к ним должны будут присоединиться микрофинансовые организации, а в 2021 году — банки, КПК, ломбарды и негосударственные пенсионные фонды.
Отмечается, что в случае своевременного исполнения решения уполномоченного организации освободят от штрафов.
Рассматривать дела Воронин будет в том случае, если размер требований потребителя не превысит 500 тысяч рублей. Имущественные споры по ОСАГО рассмотрят вне зависимости от суммы.
«Главная задача — создать такие условия, чтобы претензия потребителя быстро была удовлетворена, — пояснил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов. — Нововведение также должно сократить число посредников и недобросовестных автоюристов: с физических лиц плата за услуги финомбудсмена взиматься не будет, а решения уполномоченный будет принимать оперативно и в рамках закона».