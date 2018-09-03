В пятницу, 31 августа, в Горроще «семерка» сбила школьника-велосипедиста. Об этом
На улице Черновицкой 31-летний житель Спасского района на ВАЗ-2107 сбил восьмилетнего мальчика, выехавшего со двора. Ребенка госпитализировали.
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Фото: УМВД по Рязанской области
В пятницу, 31 августа, в Горроще «семерка» сбила школьника-велосипедиста. Об этом
На улице Черновицкой 31-летний житель Спасского района на ВАЗ-2107 сбил восьмилетнего мальчика, выехавшего со двора. Ребенка госпитализировали.
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Наступает осень, пора запасаться летними овощами, фруктами, ягодами, грибами. Удобнее это делать, когда есть сушилка для фруктов и овощей.