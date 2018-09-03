У недавно отремонтированного вокзала в Сасове осыпалась штукатурка с фасада.
Одну из стен пришлось полностью переделать, в некоторых местах трещины замазали.
Напомним, вокзал закрывался на 15 месяцев для реконструкции. Ее
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
У недавно отремонтированного вокзала в Сасове осыпалась штукатурка с фасада.
Одну из стен пришлось полностью переделать, в некоторых местах трещины замазали.
Напомним, вокзал закрывался на 15 месяцев для реконструкции. Ее
© RZN.info
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