«Северная компания» провела в Канищеве праздник «Здравствуй, школа!»

В воскресенье, 2 сентября, в жилом комплексе «Юный» в Канищеве прошел праздник «Здравствуй, школа!». Его организовала «Северная компания», возводившая здесь дома.
«В течение двух часов собравшиеся в сквере на улице Княжье поле смотрели концерт с песнями и танцами на сцене, участвовали в викторинах, проходили веселые квесты, рисовали мелками на дорожках и цветными карандашами на настоящих мольбертах. Взрослые и дети фотографировались и играли с аниматорами в ростовых костюмах. Победители различных состязаний получили призы», — рассказали в пресс-релизе застройщика.
Жилой комплекс «Юный» строится с 2012 года. В 2018 году возводится последний корпус микрорайона — «Юный-7», напомнили в «Северной компании».