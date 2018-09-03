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17:07, 3 сентября 2018 395

«Северная компания» провела в Канищеве праздник «Здравствуй, школа!»

«Северная компания» провела в Канищеве праздник «Здравствуй, школа!»

В воскресенье, 2 сентября, в жилом комплексе «Юный» в Канищеве прошел праздник «Здравствуй, школа!». Его организовала «Северная компания», возводившая здесь дома.

«В течение двух часов собравшиеся в сквере на улице Княжье поле смотрели концерт с песнями и танцами на сцене, участвовали в викторинах, проходили веселые квесты, рисовали мелками на дорожках и цветными карандашами на настоящих мольбертах. Взрослые и дети фотографировались и играли с аниматорами в ростовых костюмах. Победители различных состязаний получили призы», — рассказали в пресс-релизе застройщика.

Жилой комплекс «Юный» строится с 2012 года. В 2018 году возводится последний корпус микрорайона — «Юный-7», напомнили в «Северной компании».


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