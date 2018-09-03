Рязанские единороссы поддержали сохранение льгот для людей предпенсионного возраста

На предстоящем заседании «Единой России» члены партии в облдуме предложат внести поправки в законопроекты для сохранения региональных льгот людям предпенсионного возраста. Об этом сообщил лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин.

По его мнению, в переходный период совершенствования пенсионной системы задача федеральной и региональной власти — обеспечить жителям чувство социальной защищенности.

«Для этого важно сохранить в полном объеме все действующие региональные льготы, — считает секретарь регионального отделения партии. — Уже в ближайшее время будут внесены соответствующие изменения в законодательство Рязанской области. При этом особое внимание будет уделено гражданам предпенсионного возраста — для мужчин при достижении 60 лет и 55 лет для женщин».

Комментируя выступление Владимира Путина на эту тему, Фомин отметил, что президент подробно рассказал обо всех аспектах изменений и подчеркнул, что изменение параметров пенсионной системы «объективно необходимо».

«Пенсионную систему мы строим не на год-два вперед, а на десятилетия, и нужно обеспечить ее стабильное функционирование. Это наша ответственность перед будущими поколениями», — заявил лидер рязанских единороссов.

По его словам, Путин поддержал ряд предложений «Единой России», озвученных в ходе широкого обсуждения.

«Только в Рязанской области было собрано и обработано более 200 предложений жителей региона, многие из которых нашли свое отражение в итоговом решении Генсовета партии „Единая Россия“, — уточнил Фомин. — В частности, рязанцы говорили о необходимости дополнительных мер поддержки, которые защитят интересы представителей старшего поколения на рынке труда, а также отдельные категории граждан, о разработке специальной программы по повышению квалификации для людей предпенсионного возраста».