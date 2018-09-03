Производители предупредили о росте цен на хлеб

Зерновые компании и производители заявили, что к октябрю цены на хлеб в России могут вырасти на 10%. Об этом пишут «
В ассоциации «Руспродсоюз» рассказали, что зерно дорожает из-за роста курса валюты. Кроме того, в этом году ожидается низкий урожай.
По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова с начала августа отгрузочная цена муки уже увеличилась с 15 до 16 рублей за один килограмм.
С середины сентября эксперты спрогнозировали рост цен до 18-18,5 рублей за один килограмм.
В Российской гильдии пекарей и кондитеров предположили, что цены повысят не сильно. В Минсельхозе подчеркнули, что стоимость хлеба до конца года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы.
На розничную стоимость хлеба также может повлиять запланированный рост НДС, отметил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.