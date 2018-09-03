Появилось видео с подозреваемым в убийстве полицейского в московском метро

Появилось видео с подозреваемым в убийстве полицейского в метро Москвы. Ролик опубликован на странице следственного комитета в
На кадрах видно, что мужчина разговаривает с уборщицей на станции, после чего она подходит к двери туалета и заглядывает внутрь. Подозреваемый сел в прибывающий поезд и уехал.
Напомним, сотрудника полиции
По предварительным данным полицейский остановил мужчину для проверки документов, сообщил
Отмечается, что для полицейского эта смена была последней. Он собирался уволиться.
❗️Следователи СКР допрашивают гражданина, подозреваемого в убийстве сотрудника полиции в Московском метрополитене, а также свидетелей по уголовному делу. Изучаются записи с камер видеонаблюдения pic.twitter.com/3CSBPVL1ny— Следственный комитет (@sledcom_rf) 3 сентября 2018 г.