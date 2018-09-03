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10:56, 3 сентября 2018 596
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Появилось видео с подозреваемым в убийстве полицейского в московском метро

Появилось видео с подозреваемым в убийстве полицейского в московском метро

Появилось видео с подозреваемым в убийстве полицейского в метро Москвы. Ролик опубликован на странице следственного комитета в Twitter.

На кадрах видно, что мужчина разговаривает с уборщицей на станции, после чего она подходит к двери туалета и заглядывает внутрь. Подозреваемый сел в прибывающий поезд и уехал.

Напомним, сотрудника полиции застрелили на станции «Курская» в ночь на понедельник, 3 сентября.

По предварительным данным полицейский остановил мужчину для проверки документов, сообщил Mash. Во время разговора подозреваемый отпросился в туалет и надолго пропал. Полицейский зашел в туалет и мужчина бросился на него, выхватил пистолет и дважды выстрелил в голову.

Отмечается, что для полицейского эта смена была последней. Он собирался уволиться.


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