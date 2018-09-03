Пока он спал. В Рязани проститутка заказала с карты клиента вещей на 56 тысяч

В Рязани проститутка заказала с карты клиента вещей на 56 тысяч рублей, пока он спал. Об этом
Вечером 2 января женщина приехала к рязанцу в село Дядьково. Примерно через час пьяный мужчина уснул. Проститутка взяла с прикроватной тумбочки его банковскую карту и через мобильные приложения интернет-магазинов «Joom» и «AliExpress» заказала товары на 55 727 рублей 58 копеек.
Женщину признали виновной по пункту «в» части 2 статьи 158 УК («Кража»). Ее приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в год.