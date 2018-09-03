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12:15, 3 сентября 2018 1 122
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Пока он спал. В Рязани проститутка заказала с карты клиента вещей на 56 тысяч 2

Пока он спал. В Рязани проститутка заказала с карты клиента вещей на 56 тысяч

Фото: Pixabay.com

В Рязани проститутка заказала с карты клиента вещей на 56 тысяч рублей, пока он спал. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Вечером 2 января женщина приехала к рязанцу в село Дядьково. Примерно через час пьяный мужчина уснул. Проститутка взяла с прикроватной тумбочки его банковскую карту и через мобильные приложения интернет-магазинов «Joom» и «AliExpress» заказала товары на 55 727 рублей 58 копеек.

Женщину признали виновной по пункту «в» части 2 статьи 158 УК («Кража»). Ее приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в год.


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