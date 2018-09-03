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15:46, 3 сентября 2018 840
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Под Рязанью задержали серийного дачного вора

Под Рязанью задержали серийного дачного вора

Под Рязанью мужчина обокрал несколько дач. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Вор совершал кражи ночью. Он разбивал в домах окна или вскрывал двери, после чего забирал электро- и бензоинструменты, велосипеды.

Оперативники опросили случайных свидетелей и составили портрет подозреваемого.

По описанию один из сотрудников уголовного розыска узнал 44-летнего жителя деревни Рубцово, который ранее был судим за кражу.

Мужчину разыскали. Выяснилось, что он причастен к шести кражам.

Злоумышленника задержали, похищенное изъяли.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.


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