Под Рязанью задержали серийного дачного вора

Под Рязанью мужчина обокрал несколько дач. Об этом сообщила
Вор совершал кражи ночью. Он разбивал в домах окна или вскрывал двери, после чего забирал электро- и бензоинструменты, велосипеды.
Оперативники опросили случайных свидетелей и составили портрет подозреваемого.
По описанию один из сотрудников уголовного розыска узнал 44-летнего жителя деревни Рубцово, который ранее был судим за кражу.
Мужчину разыскали. Выяснилось, что он причастен к шести кражам.
Злоумышленника задержали, похищенное изъяли.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.