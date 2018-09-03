Глава рязанской фирмы ритуальных услуг скрыл от государства более двух миллионов рублей дохода. Об этом
Следователи установили, что с августа по октябрь 2017 года руководитель фирмы частично не отразил в бухгалтерском учете договоры и не внес в кассу более 2,2 миллиона рублей.
«В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в полном объеме погасил сумму сокрытых им денежных средств», — отметили в следкоме.
Уголовное дело направили мировому судье для назначения штрафа.