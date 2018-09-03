Фестиваль «За Окой пасутся КО…» вошел в пятерку лучших гастрономических событий сентября

Фестиваль «За Окой пасутся КО…», который пройдет под Рязанью 8 сентября, вошел в пятерку лучших гастрономических событий месяца. Рейтинг составило аналитическое агентство
Эксперты учитывали уникальность и посещаемость мероприятий.
В топ-5 также попали фестиваль «Свияжская уха» в Свияжске (Татарстан), фестиваль Мичуринского яблока в Мичуринске (Тамбовская область), фестиваль «МедовухаFest» в Суздале (Владимирская область) и День Арбуза в Астрахани.
Молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…» пройдет в дубовой роще около села Коростово. В программе дегустация и продажа фермерской молочной продукции хозяйств Рязанской области, парад коров в специально изготовленных костюмах, соревнование в скорости и выносливости семейных пар, детские развлечения и ремесленные мастер-классы, а также блюда ресторанов Рязани.