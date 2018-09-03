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9:39, 3 сентября 2018 830
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Фестиваль «За Окой пасутся КО…» вошел в пятерку лучших гастрономических событий сентября

Фестиваль «За Окой пасутся КО…» вошел в пятерку лучших гастрономических событий сентября

Фестиваль «За Окой пасутся КО…», который пройдет под Рязанью 8 сентября, вошел в пятерку лучших гастрономических событий месяца. Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат.

Эксперты учитывали уникальность и посещаемость мероприятий.

В топ-5 также попали фестиваль «Свияжская уха» в Свияжске (Татарстан), фестиваль Мичуринского яблока в Мичуринске (Тамбовская область), фестиваль «МедовухаFest» в Суздале (Владимирская область) и День Арбуза в Астрахани.

Молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…» пройдет в дубовой роще около села Коростово. В программе дегустация и продажа фермерской молочной продукции хозяйств Рязанской области, парад коров в специально изготовленных костюмах, соревнование в скорости и выносливости семейных пар, детские развлечения и ремесленные мастер-классы, а также блюда ресторанов Рязани.


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