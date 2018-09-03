Дюжину рязанских школ заподозрили в махинациях с результатами проверочных работ

В двенадцати школах Рязанской области необъективно оценивали результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР). Список школ опубликовал
В перечень попали Екшурская и Криушинская школы Клепиковсого района, Перкинская школа Спасского района, касимовская школа №1, школа №3 в Сасове, рязанские школы №35, 20, 73, 75, захаровская школа №2, Морозово-Борковская школа в Сапожковском районе, Горловская школа Скопинского района.
Всего в списке оказались около трех тысяч учебных учреждений страны.
«К этим школам будет пристальное внимание, и мы надеемся, что таких школ станет меньше в следующем году», — заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на Байкальском образовательном форуме «Качество образования: диалог с обществом».
Во время анализа отметили школы, где результат выполнения ВПР оказался выше среднего по региону. Также проанализировали средние проценты выполнения каждого задания. Эксперты предположили, что если в школе простые задания делают хуже, чем во всем регионе, то школьникам могли помочь со сложными заданиями.
ВПР по отдельным предметам проводят по итогам обучения в каждом классе. При организации используют единые тексты заданий и единые критерии оценивания.
В 2018 году ВПР проводили более 40,5 тысяч школ из всех регионов России. В них поучаствовали почти пять миллионов школьников.