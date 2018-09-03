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21:50, 3 сентября 2018 273
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Черчесов назвал имя капитана сборной России по футболу

Черчесов назвал имя капитана сборной России по футболу

В понедельник, 3 сентября, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал имя капитана, который возглавит команду на играх с Турцией и Чехией. Им стал нападающий сборной и «Зенита» Артем Дзюба.

Главным вратарем команды тренерский штаб назначил также представителя «Зенита» Андрея Лунева.

Напомним, что Игорь Акинфеев, который ранее был и капитаном, и главным вратарем сборный, не попал в заявку на сентябрьские игры из-за планового медосмотра в Германии.

Не вызвал Черчесов и форварда Федора Смолова, который не так давно перешел из «Краснодара» в «Локомотив».

Отметим, что защитник «Спартака» Илья Кутепов, который изначально попал в заявку, также пропустит матчи из-за травмы. Его место в сборной займет игрок «Рубина» Егор Сорокин.

К тренировкам на базе в Новогорске команда приступила уже 3 сентября. 5 числа футболисты вылетят в Трабзон, где 7 сентября сыграют с Турцией. В этот же день российские спортсмены вылетят в Ростов-на-Дону, где 10 числа сыграют с Чехией.

Фото с сайта РФС


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