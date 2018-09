В британском клубе распылили неизвестное вещество, пострадали десятки человек

В ночном клубе Cameo британского города Борнмут распылили неизвестное вещество. Пострадали не менее 40 человек, передает РИА « Новости ».

Посетители жаловались на проблемы с дыханием, кашель и резь в глазах. Всех срочно эвакуировали из клуба.

В Cameo должно было быть мероприятие, на которое продали около трех тысяч билетов. Точное число людей, находившихся в клубе в момент ЧП, неизвестно.

Полицейские не нашли следов химических или вредных токсичных веществ.

Police seem to have cordoned off an area outside Cameo and speaking to clubbers, no one seems to know exactly what’s happened but there is a very large emergency presence pic.twitter.com/WOdgLAAQLf

Many Police and paramedics still in attendance tending to late night clubbers. One guy told me it was instantaneous and a crowd dispelled after an unknown substance was released. He has been given the all clear by emergency services on the scene but many still being seen to pic.twitter.com/BYnCmoz1B7