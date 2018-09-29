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8:41, 29 сентября 2018 1 837
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У ТЦ «Глобус» машина разбилась о столб

У ТЦ «Глобус» машина разбилась о столб

У ТЦ «Глобус» легковая машина разбилась о столб. Фотографии опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Автомобиль вылетел с дороги на перекрестке Касимовского и Муромского шоссе.

Официальной информации об аварии пока нет.


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