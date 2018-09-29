Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:19, 29 сентября 2018 353
 0    0

Рязанка выплатила 600-тысячный долг после запрета регистрировать автомобиль

Рязанка выплатила 600-тысячный долг после запрета регистрировать автомобиль

Рязанка выплатила долг суммой более 600 тысяч рублей после того, как ей запретили регистрировать автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Женщина заключила договор с индивидуальным предпринимателем об аренде нежилого помещения. Арендатор выплатил аванс, но рязанка не предоставила доступ в здание.

Предприниматель пытался «урегулировать вопрос мирно», но женщина не реагировала на претензии.

Пострадавший обратился в суд. Пристав направил должнице постановление о выплате неустойки на общую сумму более 600 тысяч рублей, но рязанка отказывалась платить.

После этого ей запретили регистрировать автомобиль. Рязанка «осознала, что без погашения долга автомобиль нельзя будет переоформить и немедленно перечислила денежные средства».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:06, 29 сентября 2018
Пожилых рязанцев пригласили на бесплатные пешеходные экскурсии
14:34, 29 сентября 2018
В Италии на дорогу вылилось 30 тысяч литров просекко
14:00, 29 сентября 2018
Ученые впервые в мире диагностировали у человека крысиный вирус гепатита Е
13:19, 29 сентября 2018
Рязанка выплатила 600-тысячный долг после запрета регистрировать автомобиль
10:11, 29 сентября 2018
Звезды Первого канала побывали на учениях рязанских десантников
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Как не потерять сбережения. Эксперты рассказали о новой схеме смены пенсионного фонда

Как не потерять сбережения. Эксперты рассказали о новой схеме смены пенсионного фонда

Одна из распространенных жалоб, поступающих в Банк России, — жалоба на незаконный перевод пенсионных накоплений без ведома граждан.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 34 748
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
17:34, 17 сентября 2018 27 336
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 25
15:09, 28 сентября 2018 23 685
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
9:42, 22 сентября 2018 20 072
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
8:29, 27 сентября 2018 18 346
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум