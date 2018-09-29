Рязанка выплатила 600-тысячный долг после запрета регистрировать автомобиль

Рязанка выплатила долг суммой более 600 тысяч рублей после того, как ей запретили регистрировать автомобиль. Об этом сообщила
Женщина заключила договор с индивидуальным предпринимателем об аренде нежилого помещения. Арендатор выплатил аванс, но рязанка не предоставила доступ в здание.
Предприниматель пытался «урегулировать вопрос мирно», но женщина не реагировала на претензии.
Пострадавший обратился в суд. Пристав направил должнице постановление о выплате неустойки на общую сумму более 600 тысяч рублей, но рязанка отказывалась платить.
После этого ей запретили регистрировать автомобиль. Рязанка «осознала, что без погашения долга автомобиль нельзя будет переоформить и немедленно перечислила денежные средства».