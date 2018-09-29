Пожилых рязанцев пригласили на бесплатные пешеходные экскурсии

В октябре для рязанцев «серебряного возраста» организуют бесплатные пешеходные экскурсии. Об этом сообщил
Прогулки будут проводить по вторникам. К акции присоединится рязанский краевед Игорь Канаев.
Первая экскурсия пройдет 2 октября.
Маршрут пройдет по улице Почтовой и окружающим улицам. Завершением прогулки станет посещение «Фотодома на Почтовой».
Начало в 11 часов, место сбора — Почтовая, 54.
Вторая экскурсия запланирована на 9 октября. Она будет посвящена Приокскому району. Начало в 11:00. Место встречи — ДК «Приокский». Экскурсию проведет Игорь Канаев. Запись по телефону 777 414.
Дальнейшее расписание прогулок появится позже.