Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:06, 29 сентября 2018 5 249
 0    0

Пожилых рязанцев пригласили на бесплатные пешеходные экскурсии

Пожилых рязанцев пригласили на бесплатные пешеходные экскурсии

В октябре для рязанцев «серебряного возраста» организуют бесплатные пешеходные экскурсии. Об этом сообщил сайт регионального центра туризма.

Прогулки будут проводить по вторникам. К акции присоединится рязанский краевед Игорь Канаев.

Первая экскурсия пройдет 2 октября.

Маршрут пройдет по улице Почтовой и окружающим улицам. Завершением прогулки станет посещение «Фотодома на Почтовой».

Начало в 11 часов, место сбора — Почтовая, 54.

Вторая экскурсия запланирована на 9 октября. Она будет посвящена Приокскому району. Начало в 11:00. Место встречи — ДК «Приокский». Экскурсию проведет Игорь Канаев. Запись по телефону 777 414.

Дальнейшее расписание прогулок появится позже.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:24, 29 сентября 2018
На отремонтированном памятнике Скобелеву развалилась плитка
17:11, 29 сентября 2018
В эфир вышел сюжет со звездами Первого канала в Рязанском десантном училище
15:06, 29 сентября 2018
Пожилых рязанцев пригласили на бесплатные пешеходные экскурсии
14:34, 29 сентября 2018
В Италии на дорогу вылилось 30 тысяч литров просекко
14:00, 29 сентября 2018
Ученые впервые в мире диагностировали у человека крысиный вирус гепатита Е
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Советы туристам, или Как не разориться на путешествиях

Советы туристам, или Как не разориться на путешествиях

Сайт дешевых авиабилетов Airinme подготовил несколько советов, которые пригодятся практичным путешественникам.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 35 254
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
17:34, 17 сентября 2018 27 390
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 25
15:09, 28 сентября 2018 24 353
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
9:42, 22 сентября 2018 20 122
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
8:29, 27 сентября 2018 18 545
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум