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19:24, 29 сентября 2018 1 896
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На отремонтированном памятнике Скобелеву развалилась плитка 1

На отремонтированном памятнике Скобелеву развалилась плитка

На памятнике Скобелеву в Дашково-Песочне развалилась плитка. Фото опубликованы в группе «Народная Рязань» «ВКонтакте».

Отмечается, что памятник отремонтировали несколько дней назад.


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