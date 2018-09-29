Из Приморья в Китай вернули почти 20 тонн токсичного арахиса

Из Приморья в Китай вернули 19 тонн токсичного арахиса, передает РИА «
Специалисты Россельхознадзора нашли в орехах токсин кадмий. Он способен накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств. По данным экспертов, одной из причин содержания кадмия в арахисе могло быть чрезмерное насыщение почвы фосфатными удобрениями.
Это не первый случай задержания в регионе арахиса с кадмием, завезенного из Китая. В конце июня в Приморье не пустили партию весом почти в 20 тонн. В июне 2017 года задержали две партии арахиса с кадмием на 19 тонн и 38 тонн.