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8:20, 29 сентября 2018 569
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Из Приморья в Китай вернули почти 20 тонн токсичного арахиса

Из Приморья в Китай вернули почти 20 тонн токсичного арахиса

Фото: Pixabay.com

Из Приморья в Китай вернули 19 тонн токсичного арахиса, передает РИА «Новости».

Специалисты Россельхознадзора нашли в орехах токсин кадмий. Он способен накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств. По данным экспертов, одной из причин содержания кадмия в арахисе могло быть чрезмерное насыщение почвы фосфатными удобрениями.

Это не первый случай задержания в регионе арахиса с кадмием, завезенного из Китая. В конце июня в Приморье не пустили партию весом почти в 20 тонн. В июне 2017 года задержали две партии арахиса с кадмием на 19 тонн и 38 тонн.


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