Застрелившему должника жителю Михайловского района вынесли приговор

Жителю села Попадьино Михайловского района, который
Как стало известно ранее, злоумышленник потребовал у односельчанина вернуть долг, но денег не получил. После конфликта осужденный несколько раз выстрелил из винтовки по окнам дома пострадавшего, а затем и в него. От полученной травмы мужчина скончался.
В ходе разбирательства ранее неоднократно судимый михайловец заявил, что не хотел убивать должника и стрелял в него, не целясь, чтобы напугать.
Подсудимого признали виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) и по совокупности приговоров за ранее совершенные преступления назначили ему наказание в виде 10 лет и 3 месяцев заключения в колонии строго режима.