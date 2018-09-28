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11:34, 28 сентября 2018 3 536
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Застрелившему должника жителю Михайловского района вынесли приговор

Застрелившему должника жителю Михайловского района вынесли приговор

Жителю села Попадьино Михайловского района, который застрелил знакомого, вынесли приговор. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Как стало известно ранее, злоумышленник потребовал у односельчанина вернуть долг, но денег не получил. После конфликта осужденный несколько раз выстрелил из винтовки по окнам дома пострадавшего, а затем и в него. От полученной травмы мужчина скончался.

В ходе разбирательства ранее неоднократно судимый михайловец заявил, что не хотел убивать должника и стрелял в него, не целясь, чтобы напугать.

Подсудимого признали виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) и по совокупности приговоров за ранее совершенные преступления назначили ему наказание в виде 10 лет и 3 месяцев заключения в колонии строго режима.


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