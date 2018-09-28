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15:46, 28 сентября 2018 606
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Волонтеры попросили помощи в поисках пропавшего в Рязанской области пенсионера 1

Волонтеры попросили помощи в поисках пропавшего в Рязанской области пенсионера

Волонтеры попросили рязанцев помочь в поисках 81-летнего Александра Грушина, пропавшего в Рязанской области. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Поиски организуют в субботу, 29 сентября. Сбор в 9:30 по адресу: Путятинский район, Мосолово, улица Рощина дом №34, парковка у продуктового магазина.

Напомним, мужчина пропал 21 сентября.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении или судьбе без вести пропавшего, попросили звонить по телефону 02 (102 — для мобильных) или в дежурную часть пункта полиции Путятино: (49146) 2-13-96, факс (49146) 2-14-90.

Также позвонить можно по номеру горячей линии «Liza Alert» 8 800 700 54 52.


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