Волонтеры попросили помощи в поисках пропавшего в Рязанской области пенсионера

Волонтеры попросили рязанцев помочь в поисках 81-летнего Александра Грушина, пропавшего в Рязанской области. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
Поиски организуют в субботу, 29 сентября. Сбор в 9:30 по адресу: Путятинский район, Мосолово, улица Рощина дом №34, парковка у продуктового магазина.
Напомним, мужчина
Всех, кто располагает информацией о местонахождении или судьбе без вести пропавшего, попросили звонить по телефону 02 (102 — для мобильных) или в дежурную часть пункта полиции Путятино: (49146) 2-13-96, факс (49146) 2-14-90.
Также позвонить можно по номеру горячей линии «Liza Alert» 8 800 700 54 52.