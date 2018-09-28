Во второй рязанский роддом закупили новое оборудование

В рязанский роддоме №2 закупили новое оборудование. Об этом сообщил
Главврач Галина Мартынова рассказала, что в акушерском стационаре заменили лифт, а в родильных залах провели ремонт.
«Стены и потолок выполнены из современных высококачественных материалов, закуплены современные кровати для родовспоможения, фетальные мониторы с кардиотокографом, бестеневые лампы, новые неонатальные столики», — сказала Мартынова.
Кроме того, ремонт сделали в палате интенсивной терапии для новорожденных. «Установлены шесть медицинских консолей, закуплены лампы фототерапии, аппарат Drager и два кювеза для новорожденных», — говорится в сообщении.