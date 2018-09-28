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16:24, 28 сентября 2018 1 258
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Во второй рязанский роддом закупили новое оборудование

Во второй рязанский роддом закупили новое оборудование

В рязанский роддоме №2 закупили новое оборудование. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Главврач Галина Мартынова рассказала, что в акушерском стационаре заменили лифт, а в родильных залах провели ремонт.

«Стены и потолок выполнены из современных высококачественных материалов, закуплены современные кровати для родовспоможения, фетальные мониторы с кардиотокографом, бестеневые лампы, новые неонатальные столики», — сказала Мартынова.

Кроме того, ремонт сделали в палате интенсивной терапии для новорожденных. «Установлены шесть медицинских консолей, закуплены лампы фототерапии, аппарат Drager и два кювеза для новорожденных», — говорится в сообщении.


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