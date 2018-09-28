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20:31, 28 сентября 2018 1 085
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В Скопине выбрали нового главу города

В Скопине выбрали нового главу города

Фото: Издательство «Пресса»

В Скопине выбрали нового главу города. Первое заседание местной думы, на котором также присутствовали представители администрации, общественности и СМИ, состоялось 27 сентября, пишет издательство «Пресса».

На должность главы города предложили кандидатуру Владимира Строганова. Других предложения в ходе заседания не поступило, 16 из 17-ти человек проголосовали «за».

Строганов принял присягу и поблагодарил коллег за оказанное доверие.

На должность его заместителя выбрали Василия Воробьева, за него проголосовали 15 из 17-ти депутатов.


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