В понедельник, 1 октября, в Рязанской области откроют горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Она проработает до 15 числа, сообщил
Рязанцам расскажут об эпидемиологической ситуации, о вакцинах, профилактике болезней, а также ответят на их вопросы.
Обратиться к специалистам можно будет с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 16:45 по пятницам.
Номера телефоном горячей линии: 8-800-100-22-62, 92-98-50, 92-98-08, 92-89-30 (Роспотребнадзор), а также 25-32-06 (Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области).
Номера территориальных отделов и филиалов можно посмотреть