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8:36, 28 сентября 2018 509
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В Рязани таксист снес столб

В Рязани таксист снес столб

В Рязани таксист снес столб. Фотографию опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

ДТП произошло в ночь на пятницу, 28 сентября, около дома №25 по улице Черновицкая.

Официальной информации пока нет.

Фото Тимофея Изварина


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