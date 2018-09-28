В Рязани таксист снес столб. Фотографию опубликовали в группе «
ДТП произошло в ночь на пятницу, 28 сентября, около дома №25 по улице Черновицкая.
Официальной информации пока нет.
Фото Тимофея Изварина
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани таксист снес столб. Фотографию опубликовали в группе «
ДТП произошло в ночь на пятницу, 28 сентября, около дома №25 по улице Черновицкая.
Официальной информации пока нет.
Фото Тимофея Изварина
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ центре Рязани временно перекрыли улицу Сенную
|
cледующая новость →В Рязанской области пропали два 12-летних ребенка
Одной из приоритетных задач для ДРСУ стал ремонт трассы регионального значения «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».