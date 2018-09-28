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14:05, 28 сентября 2018 143
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В Петербурге двое молодых людей погибли, обварившись кипятком из трубопровода

В Петербурге двое молодых людей погибли, обварившись кипятком из трубопровода

В Санкт-Петербурге двое молодых людей погибли, обварившись кипятком в подвальном кафе. Около заведения прорвало внутриквартальный трубопровод, из-за чего затопило подвал дома, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел около трех часов ночи в пятницу, 28 сентября.

«Все посетители и сотрудники кафе покинули заведение, но двое молодых людей решили, что оставили там свои вещи, и вернулись за ними. В результате они погибли», — рассказал агентству представитель компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Около здания образовалась яма, куда провалились два автомобиля.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело, начала проверку прокуратура.

Из-за аварии отопление ограничили в 76 зданиях.

Фото Городская сеть информирования и взаимопомощи «Мегаполис»


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