В Петербурге двое молодых людей погибли, обварившись кипятком из трубопровода

В Санкт-Петербурге двое молодых людей погибли, обварившись кипятком в подвальном кафе. Около заведения прорвало внутриквартальный трубопровод, из-за чего затопило подвал дома, передает РИА «
Инцидент произошел около трех часов ночи в пятницу, 28 сентября.
«Все посетители и сотрудники кафе покинули заведение, но двое молодых людей решили, что оставили там свои вещи, и вернулись за ними. В результате они погибли», — рассказал агентству представитель компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Около здания образовалась яма, куда провалились два автомобиля.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело, начала проверку прокуратура.
Из-за аварии отопление ограничили в 76 зданиях.
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