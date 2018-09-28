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17:33, 28 сентября 2018 523
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В Москве у первого покупателя iPhone XS не хватило на него денег

В Москве у первого покупателя iPhone XS не хватило на него денег

В Москве у мужчины, стоявшего в очереди за новым iPhone, не нашлось на него денег. Мужчина купил место в очереди в re: Store на Тверской улице, а оставшиеся деньги потерял, передает РИА «Новости».

Магазин открылся в 9:00, посетителей пускали по талонам. Первые восемь человек не пришли, первым зашел Валерий с девятым номером.

Смартфон ему купить не удалось, так как место планировал продать, но никто его не купил.

«Купил место в очереди за 50 тысяч рублей за пять часов до открытия. Пока стоял здесь, потерял 170 тысяч рублей — они были в кармане», — рассказал мужчина.

Цена на iPhone XS начинается от 87,99 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,99 тысячи.


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