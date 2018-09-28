В Москве у первого покупателя iPhone XS не хватило на него денег

В Москве у мужчины, стоявшего в очереди за новым iPhone, не нашлось на него денег. Мужчина купил место в очереди в re: Store на Тверской улице, а оставшиеся деньги потерял, передает РИА «
Магазин открылся в 9:00, посетителей пускали по талонам. Первые восемь человек не пришли, первым зашел Валерий с девятым номером.
Смартфон ему купить не удалось, так как место планировал продать, но никто его не купил.
«Купил место в очереди за 50 тысяч рублей за пять часов до открытия. Пока стоял здесь, потерял 170 тысяч рублей — они были в кармане», — рассказал мужчина.
Цена на iPhone XS начинается от 87,99 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,99 тысячи.