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11:33, 28 сентября 2018 4 983
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В Касимовском районе выбрали нового главу

В Касимовском районе выбрали нового главу

Фото: Издательство «Пресса»

Главой Касимовского района выбрали Сергея Новикова. Об этом пишет издательство «Пресса».

В четверг, 27 сентября, дума Касимовского района собралась в новом составе. На первое заседание пришли 47 депутатов из 48.

Кандидат на должность был один. Новиков родился, вырос и жил в Елатьме, имеет высшее экономическое и юридическое образование, с 2004 года был председателем районного совета депутатов.

За него проголосовали 45 человек. Заместителем выбрали главу Лашманского поселения Ивана Баранова.

Депутаты также назначили исполняющего обязанности главы администрации района Юрия Новикова, который проработал в администрации района пять лет.


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