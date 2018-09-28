В Госдуме предложили увеличить молодым людям количество дней на диспансеризацию

В Госдуме предложили предоставлять молодым людям два дня на диспансеризацию. Об этом высказался член думского комитета по охране здоровья Иван Герасименко, передает РИА «
В четверг, 27 сентября, Госдума приняла в окончательном чтении закон, предоставляющий россиянам дополнительный выходной для диспансеризации, а лицам предпенсионного возраста — два рабочих дня.
«Я думаю, более правильно предоставлять два дня на диспансеризацию как раз молодым. Мы будем дальше над этим работать», — сказал Герасименко.
Как отметили авторы инициативы, сейчас работающему населению сложно пройти диспансеризацию, так как они не могут попасть в медучреждения в рабочее время.