Из-за прогнивших труб в рязанском доме затопило несколько квартир

В ремонтируемом доме №8/10 по улице Попова прорвало трубу отопления и затопило несколько квартир. Об этом сообщили в сюжете «ТКР».

По словам жильцов, в пятницу, 21 сентября, в доме начали перестилать крышу, невзирая на дожди. Прогнившие коммуникации не выдержали подъема давления из-за пуска отопления, в результате затопило две квартиры.

«Часов в десять, как начало течь сильно изо всех щелей. Потом задымилась и начала искриться техника. Я сразу отключила счетчик, а она все равно дымила, — рассказала жительница дома Надежда Дурнева. — Мы даже и не поняли сначала, что произошло».

Прорванную трубу попытались починить — обмотали полиэтиленом. Рязанцы отметили, что рабочие «не понимают по-русски» и используют дешевые некачественные материалы, в число которых входит необработанное от влаги дерево.

Жители дома утверждают, что обращались во все городские инстанции, но их «переводят с места на место», ссылаясь на то, что они этим вопросом не занимаются. «Вы видите, что творится — никому мы не нужны. Зачем только затеяли этот ремонт», — отметила женщина.

Сотрудники фонда капремонта пояснили, что в программу капитального ремонта на этот год замена труб теплоснабженя не входит. «Претензии жильцам следует направлять в управляющую компанию», — говорится в сюжете.

В свою очередь, директор «Управляющей компания «АРС» Михаил Бельдин рассказал, что проверка труб перед пуском отопления проводилась, но лишь визуально. По его словам, технической возможности провести опрессовку не было. В управляющей компании пообещали «разобраться в ситуации».